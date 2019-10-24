黨部近日舉辦「草地電影院」，6場活動場場爆滿。(林國政提供／蔡依珍桃園傳真)

由妙天禪師籌組的「國會政黨聯盟」將於11月2日周六在凱達格蘭大道舉辦建檔周年黨慶，國民黨總統參選人韓國瑜也將出席，預計有10萬人響應，桃園民眾即起可至桃園客運前站、後站報名，僅限1102（諧音：瑜瑜你愛）個名額，額滿為止。

國會政黨聯盟桃園市黨部主委林國政指出，黨部近日舉辦「草地電影院」，6場活動場場爆滿，吸引1000多個家庭參與並分享「教育改革」政策，包括軍公教、勞工薪水加倍，恢復18％，0至6歲國家養、7至18歲國家教等。而國會政黨聯盟11月2日則要上凱道辦黨慶，預計10萬人參與，其中韓國瑜將在16至17點一同參與。

林國政說，想一睹韓總風采，10月24、25日下午16至20點、26日9至13點，可到桃園客運前站（桃園市桃園區復興路158號）、和桃園客運後站（桃園市桃園區延平路 28 號）報名，3天報名僅供 1102個名額，額滿為止，活動預計11月2日上午10時陸續發車，提供二餐便當、保險和飲水，歡迎踴躍報名參加。

(中時 )