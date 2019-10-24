被封為世新郭雪芙的24歲新人歌手楊上昀，今日驚傳疑似因情傷輕生，昨日更在社群網站PO文寫下：「我那天一個人坐在客廳，聽到有一個聲音一直叫我去廚房拿刀來刺自己的心臟。等到回過神來的時候，讓我的手腕都是鮮血了。」令粉絲心急如焚，擔心楊上昀做傻事，所幸最後只是虛驚一場。

楊上昀今日突然傳出輕生消息，網路瘋傳她家人用她社群網站帳號寫著她因網路霸凌輕生，目前仍在急救中，令粉絲相當憂心，所幸最後是虛驚一場；她稍早也親自在社群網站PO文報平安，並向所有粉絲朋友道歉，「我的手機被惡性盜用，我不知道誰這麼無聊惡作劇說我自殺。但我儘管不是一個正面的人，儘管最近發生很多事情，但我一直努力在想辦法努力活下去，所以我不會自殺，請不要相信這些惡作劇。」駁斥輕生消息。

楊上昀外型開朗，卻有一段不堪回首的過去，曾長期遭到同學霸凌。楊上昀小學一到四年級都在上海就讀，她說在大陸只要成績優秀、表現好就會受到老師喜歡，大家公平競爭，回到台灣後，她仍積極表現自己，再加上家境優渥，反而受到同學「另眼相待」，蒸便當時曾被同學偷放蟑螂、泥土在便當裡，走在路上曾被莫名潑水、或是反鎖在廁所裡。

她的爸媽請老師協助，卻被冷回：「那你放學就趕快回家，下課不要離開教室就好。」她國小足足一年完全沒有朋友；到了國中，她體重最高飆到108公斤，在做健康檢查時，體重數字總被老師、同學拿來當話題，讓她壓力越來越大，父母決定讓她返上海讀書，直到高中才又回台灣。

(中時電子報)