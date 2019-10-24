喜歡音樂新人許莉潔推出首張個人專輯《不就範》，24日舉行發片記者會，為她操刀譜曲〈不就範〉的宋念宇（小宇）昨到場力挺，許莉潔爆料小宇曾在《聲林之王》素人海選時，按她淘汰，但好險最後有過關，「不然我現在也不會站在這裡。」小宇打趣回：「我瞎了之類，當時可能耳朵被遮住、眼瞎了，有點卡到。」

兩人在《聲林之王》相識，小宇曾主動要求幫她寫歌，如今說到做到，讓她開心說：「我一直以為老師是為了節目效果說的，果然愛他不是沒有原因。」她不忘在台上感謝老闆陳子鴻，「從比賽到現在，我只是個愛唱歌的女孩，沒想到能踏上這條從小夢寐以求的路，沒有比賽遇到子鴻老師的話，我根本不會站在這舞台。」

陳子鴻特別送上專業級耳機給她，他鼓勵：「做一個好歌手設備很重要，給妳好的武器，好好唱歌。」氣氛感人。而她為了發片，在11個月內狂瘦20公斤，目前65公斤，仍持續進行飲食控制，她誇下海口：「終極目標想瘦到50公斤，但沒有時間期限。」

她談到家人皆算易胖體質，不過媽媽、哥哥、姊姊等都成功瘦身，她自虧：「那我真的沒資格說瘦不下來。」她的父母、哥哥、姊姊等總成親友團，昨瞞著她到現場祝賀，讓她相當感動，忍不住數度哽咽。

此外，許莉潔目前單身，透露去年與初戀男友分手，他們交往2年多，因工作忙碌，和平分手，現鮮少聯繫，「透過朋友知道他過得不錯，祝福彼此」，陳子鴻直言不會下禁愛令，近來她行程滿檔，他笑說：「她有時間談戀愛的話，我隨便她。」

許莉潔（右）舉辦發片記者會，老闆陳子鴻獻祝福。（陳俊吉攝）

許莉潔舉辦發片記者會。（陳俊吉攝）

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