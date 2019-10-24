時序入秋，又到了品蟹季，晶悅國際飯店由行政主廚江信毅領軍，在晶悅軒推出多道正當時節的海鮮料理，讓喜歡吃海鮮的老饕們不僅可吃到新鮮螃蟹與海鮮的甜美之味，更可吃得健康、養生。

晶悅軒主打新鮮沙公，11月推出假日限定料理「紫蘇葉清蒸沙公」以乾燥的紫蘇葉和沙公入鍋清蒸，因紫蘇有怯寒暖胃之效，特別適合搭配屬性微涼的螃蟹，剛出爐的沙公帶有紫蘇的清香，而出身賽德克族的行政主廚江信毅，特別調製帶有原民風味的「馬告酸甜醋」，讓饕客選擇享用單純的原味蟹肉，或是蘸上帶有些許檸檬香氣的「馬告酸甜醋」，更能提升鮮甜風味。

「月見沙公蟹粥」也是假日限定，特選肉肥蟹膏飽滿的新鮮沙公，先洗淨、剖開、去雜質，等砂鍋中的粥滾至軟爛後，再放入沙公，沙公肉質紮實，適合滾蟹粥，滾至糜爛的蟹粥香滑軟綿，帶著濃厚的蟹膏香氣，上菜前，主廚再打上一顆新鮮有機雞蛋於鍋中，蛋黃看似月亮般的暖黃，上桌後迅速拌入粥中，增添蛋香和蟹膏香，整鍋熱氣緩緩上升，飄至鼻中，溫暖宜人，放置溫涼時品嘗鮮甜蟹粥，清爽入喉，特別適合老人與小孩在秋冬之際補充營養，滾煮在粥內的沙公，剝開可見蟹肉白亮豐腴，放入口中細嘗，肉質鮮美，鹹淡適中。

平日就想品嘗美食的老饕也別擔心，晶悅軒10月起平假日都有「南洋咖哩軟蟹」和「馬告鱸魚湯」。「南洋咖哩軟蟹」使用十多種辛香料及黃咖哩、椰奶、香茅，黃咖哩風味濃郁之外，帶有香茅獨有的檸檬香味，醬汁微辣開胃，搭配外酥內嫩的軟殼蟹，老饕最喜歡挾上軟殼蟹沾上些許咖哩醬汁入口，整體口感從開始的咖哩濃郁，再到微辣辛香，最後的酥脆鮮甜蟹肉結尾，像是一首交響樂曲，完美融合所有食材特色在口中，是晶悅軒人氣招牌料理，如果來晶悅軒絕不可錯過。

「馬告鱸魚湯」馬告因其生長環境多在海拔千餘公尺以上的山地，可稱為山胡椒，其帶點胡椒味、薑味，還有檸檬的酸勁，綜合的口感更勝胡椒，出身賽德克族的江信毅了解其特性，把它加入魚湯內燉煮，不僅可去腥更可提味，而鱸魚的肉質細緻好消化，且有豐富的蛋白質與膠質，魚湯鮮甜有味之外還可滋補養身，適合一家老小食用。

紫蘇葉清蒸沙公和月見沙公蟹粥（$900＋10％）11月假日（周六、周日）限量供應。10月起平、假日皆有提供南洋咖哩軟蟹（$420＋10％）、馬告鱸魚湯（$480＋10％）。晶悅國際飯店用餐可享免費停車，歡迎家庭與商務聚餐。訂位專線：03-325-5688＃309~310

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