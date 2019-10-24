誰說挺韓全是老人？7年級韓粉研發手機APP「一支穿雲箭」，提供韓國瑜環島行程並澄清黑韓訊息，卻疑遭反韓人士洗負評；這名開發者說，實在看不下去韓不斷被抹黑，才發揮專長開發第1個總統選戰APP，讓民進黨看看庶民力量。

「一支穿雲箭」手機APP約2星期前上架，功能包括追蹤行程造勢、「黑韓退散」謠言澄清、最新挺韓新聞、還有韓家軍打卡簽到等，凝聚韓粉向心力，但也因媒體報導，疑似引來反韓民眾狂刷負評，APP Store評價僅1.3顆星。

APP開發者是位30多歲的鋼鐵韓粉，他接受本報獨家訪問表示，自掏腰包，開發這款APP並不想出名，程式開放免費下載。純粹不捨韓每天被誣陷，想到自己有寫程式專長，或許能幫上忙，他更自豪說，這應該是第1個打總統選戰的APP。

這名開發者說，由於韓粉多在同溫層裡散播訊息，希望透過APP有所突破，分享讓全民知道民進黨政府的荒腔走板、罔顧民意，所以APP整理網路上各種黑韓消息，幫忙澄清，且追蹤韓國瑜臉書、競選辦公室發布的造勢行程，韓粉一打開APP就知道。

「很多人酸韓國瑜和國民黨的支持者都很老派！」這位開發者不諱言，為了方便長輩們使用APP，所以「一支穿雲箭」操作畫面刻意放大圖示、字型，但在版面編排方面特別重視設計感，希望透過這款APP吸引更多年輕人注意。

雖然反韓民眾刻意留下負評，綠媒也跟進負面報導，但開發者笑說，反而是另類宣傳，讓更多人下載使用，目前「一支穿雲箭」是iOS系統APP Store工具類排行榜第5名、所有類別前百名，更是安卓系統「Events」分類排行榜第1名。

(中時 )