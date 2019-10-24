李亞萍每天以淚洗面。資料照

余天和李亞萍2女兒余苑綺（綺綺）剛生完第2胎，沒想到被診斷出直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，余祥銓日前上節目表示，姊姊余苑綺得知癌細胞轉移後崩潰痛哭，5年前檢查出罹癌時堅持不願裝人工肛門，節目來賓外科醫師陳樞鴻研判余苑綺癌細胞如果轉移到其他器官（肝肺）已屬第4期，李亞萍今哽咽說，綺綺25日將住進榮總，26日開始化療。

李亞萍心疼愛女總是故作堅強，不曾在人前掉眼淚，其實私底下都躲在棉被裡偷哭，「我知道她就是放心不下2個可愛的孩子」，透露1歲多的孫女「樂樂」還懵懵懂懂，只知道媽媽（綺綺）生了弟弟，不知道媽媽生病的事，「我本來希望她生1個就好，因為醫生說只有這2、3年可以懷孕，她說要讓女兒有伴，我也沒辦法」。

李亞萍說，樂樂現在交由親家母照顧，小孫子在月子中心，她自己一定要堅強才能照顧孩子，這幾天她只睡2、3個小時，「我也一直在調適自己」。綺綺5年前罹患直腸癌時，醫生當時提過要裝人工肛門，李亞萍說當時考慮女兒的意願，因此手術後留下2公分直腸，由於儲槽不夠大，所以綺綺才需要常常去上廁所。

(中時 )