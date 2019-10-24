總統蔡英文今日出席「2020蔡英文總統連任北部工業區後援會成立大會」，有近千位支持者與會，蔡英文表示，今年台商回台投資大爆發，外商也在台灣加碼投資，正是因為政府展現決心，替投資人排除問題，解決困難。過去三年，政府修改法規與命令，提供各類協助、設立相關機制與體制，讓在台灣投資越來越多、越來越簡便，最好的投資地方就是台灣。

包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、經濟部長沈榮津、立法委員蔡適應、鄭寶清、蘇巧慧、吳琪銘等，陪同蔡英文出席北部工業區後援會成立大會。

蔡英文指出，從2016年開始，政府就積極推動改革，從產業的經濟轉型、能源轉型、到各種建設台灣的方案，政府都按規劃一步步提出，縱使過程歷經艱辛，大家都一起度過，打穩基礎，讓台灣在複雜的國際情勢影響下，經濟仍穩定成長，得到許多耀眼成績。

蔡英文強調，「你投資，我相挺，顧台灣，拚經濟」是大家共同的目標與口號，蔡英文請大家支持她連任總統，未來4年大家繼續一起打拼，讓台灣擺脫對單一市場的過度依賴，進而佈局全球，把台灣的產品銷售到世界每個地方，讓全世界都看到台灣的產品。

(工商 )