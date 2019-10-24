台中市議員黃馨慧（前）呼籲民進黨把選舉口水放旁邊，主權正義放眼前，一起捍衛國家尊嚴！（盧金足攝）

香港嫌犯陳同佳案，掀起朝野論戰的政治風暴，台中市第四選區立委參選人、市議員黃馨慧表示，實在讓人氣憤，面對殺人犯陳同佳自願回台受審，蔡政府竟想方設法不讓他來，罔顧國家主權和司法正義，她抨擊，蔡總統曾錯誤的要求台中人民對選舉結果道歉，「我今天則要呼籲蔡政府對於執政的無能、對於正義的讓步、對於主權的失格向人民道歉！」

針對香港民眾陳同佳涉在台殺人，台灣也通緝在案，但還未台受審已先延燒，恐釀成選舉變數，黃馨慧投書媒體表示

，一直到社會輿論批評蔡政府罔顧國家主權和司法正義，蔡總統依舊在臉書、Instagram等社群媒體做幼稚的狡辯，說香港不負責任，只好主動來處理。

實際上是蔡政府在抵擋不住民意的浪潮時才見風轉舵，原本信誓旦旦說會遣返，結果不到24小時就連續髮夾彎，一下說要去香港逮捕，一下又放消息要陳臨櫃申請，當中的政治操作斧鑿斑斑、十分刻意。

黃馨慧強調，她鄭重請蔡總統搞清楚狀況，任何自重自愛的政府在面對犯罪和不公義，絕對都是主動要求審理執法，而不是畏畏縮縮、優柔寡斷。

她表示，向來跨境的案件都是各國搶著辦，一來展現自己的司法優越性和能動性，贏得國際肯定與關注；二來保障法律主權不被侵犯，進而提升我國的知名度和話語權。

「從未見過像蔡總統這樣，為了政治算計而朝令夕改」，黃馨慧說，不僅因閉關退守而貽笑國際，更讓自己的人民顏面掃地，也因為政府沒有中心思想而無所適從。

黃馨慧也質疑，是否以後只要外國人在台犯罪，我們都無能為力，只能眼睜睜看著外國犯人溜走？是否台灣就此淪為犯罪天堂、司法黑洞？

「請民進黨把選舉口水放旁邊，主權正義放眼前，一起捍衛國家尊嚴！」黃馨慧呼籲蔡政府，不要拿香港不給資料、不讓台灣警察赴港當藉口，也別像某些立法委員強辯嘴硬說「民進黨對此沒有做錯任何事請」。

蔡總統曾經口口聲聲支持香港卻沒有任何作為，只想收割名聲，卻沒有能力處理最基本的治安問題，在在都是執政黨為了降低選舉風險的惡質操作，國家機器干預司法的劣行在此案下無所遁形。

黃馨慧也抨擊，蔡總統曾錯誤的要求台中人民對選舉結果道歉，「我今天則要呼籲蔡政府對於執政的無能、對於正義的讓步、對於主權的失格向人民道歉！」

(中時 )