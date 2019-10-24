今年奪金曲獎最佳國語專輯的孫盛希，將受邀參加2019臺北爵士音樂節，他直說很榮幸，一直想參加爵士音樂節的演出，和世界一流的歌手樂手交流分享，過去自己的音樂作品比較沒有爵士的成分，他認為在演唱爵士類的歌曲在詮釋上需要更細膩，比起抒情歌曲難度更高，這次會安排1、2首自己很喜歡的爵士流行歌曲。

雖然演出經驗豐富，但孫盛希回想有次在海外演出，有位歌迷從台下偷偷跑上台，「從背後熊抱住我」，雖然是很可愛的歌迷，但她坦言「還是被驚嚇到」，是很特別的演出經驗。而獲金曲獎肯定後，孫盛希坦言「走在路上回頭率暴增，很有成就感」，也將更堅持完整呈現音樂作品，希望盡快有新作品跟大家分享。

臺北爵士音樂節今年邁入第13年，10月25至27日將在大安森林公園舉行。（河岸留言提供）

臺北爵士音樂節今年邁入第13年，透過為期3個月的系列新秀表演、講座、邀請國際級歌手、樂手現場演出，讓市民感染爵士音樂之美。（河岸留言提供）

臺北爵士音樂節今年邁入第13年，10月25至27日將在大安森林公園舉行。（河岸留言提供）

臺北爵士音樂節今年邁入第13年，透過為期3個月的系列新秀表演、講座、邀請國際級歌手、樂手現場演出，讓市民感染爵士音樂之美。10月25至27日將在大安森林公園展開爵士音樂饗宴，這次演出受邀名單為火星人BRUNO MARS的御用吉他手「MATEUS ASATO」、被譽為女版的Chet Baker (查特・貝克)的小號手MICHAELA RABITSCH、國際大咖為日本的極速爵士勁旅「H ZETTRIO」與北歐爵士天后「Inger Marie Gundersen」和2019金曲獎拿下「最佳國語專輯」的女歌手孫盛等12組藝人同台演出。

(中時 )