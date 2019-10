西洋流行樂壇小天后賽琳娜(Selena Gomez)去年因身體狀況暫退娛樂圈,經過一段時間的休養於昨日釋出全新單曲作品〈Lose You to Love Me〉,這支用iPhone 11 Pro拍攝的MV上線不到一天就衝破1600萬觀看人次。沒想到距離新歌發佈不到一天,賽琳娜又丟出另一首單曲〈Look At Her Now〉,短時間連發兩首新曲,令歌迷相當興奮。

〈Lose You to Love Me〉MV以黑白色調呈現,靈感來自賽琳娜這段時間親身經歷的事情,不過歌詞內容被認為與賽琳娜的舊愛小賈斯汀(Justin Bieber)有關,似乎在描述她與小賈斯汀的舊情,透過這首歌曲正式和這段舊情道別。

(中時 )