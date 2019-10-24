根據一項對經濟學家做的最新調查，美陸貿易戰休兵不會降低美國在今後兩年出現經濟衰退的機率。

世界最大的兩個經濟體之間的貿易衝突不僅影響到全球金融市場，還迫使世界各主要央行今年紛紛下調利率。

美國之音報導，路透這次的調查是在10月18日至23日進行的，接受調查的有100多位經濟學家。調查發現，經濟學家對今後一兩年經濟增長和通貨膨脹的看法沒有變化，也就是說最近出現的美中貿易戰休兵不會對經濟走向帶來實質性的變化。

白宮前不久宣布美國與大陸達成了階段性協議，美國暫停執行原定本月生效的加徵關稅的計畫。

美國紐約巴克萊資本公司宏觀研究部主任阿傑·拉賈德亞克沙對媒體表示：「美中貿易談判進行了18個月，是典型的『走一步，退幾步』。儘管最近貿易談判上有了一些令人鼓舞的聲音，但現在的關稅比三個月前要多。」

拉賈德亞克沙說：「我們的預測顯示，美國經濟增長低於趨勢水平的狀況在2020年大半年裡不會變化。我們仍然認為，美國經濟和世界經濟在今後幾個月不會出現衰退，但是美國不會再像2018年那樣成為全球經濟的火車頭。」

調查說，美國在今後12個月出現衰退的中位數概率從上個月預測的30%提高到35%。兩年內發生衰退的概率沒變，是45%。

(中時 )