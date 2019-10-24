靈鷲山佛教基金會連續舉辦大悲行腳活動，圖為去年資料照片。（靈鷲山提供／蔡依珍桃園傳真）

靈鷲人「2019大悲行腳」活動，邀您相揪到桃園，大手牽小手逗陣行！桃園講堂以「幸福桃園，地球平安」為主題，11月2日下午2點到5點，在桃園市第一河濱公園舉辦，將以持誦〈大悲咒〉與禪修方式，將共振梵音從桃園傳遞到全台、全球，散播愛與和平理念，為台灣祈福，也回向桃園幸福、地球平安。

靈鷲山開山住持心道法師慈悲行願，發願以行動愛護家園、人群，透過「大悲行腳」啟動個人修行的小齒輪，進一步帶動社會、地球這個大齒輪，產生正向循環的能量，一起用大悲行腳轉動美好的世界。

靈鷲人秉持心道法師的悲願及觀音法門傳承，發願以觀音菩薩的慈悲願力，實踐愛地球、愛和平。從2015年開始，在靈鷲山祖庭宜蘭龍潭湖，首辦第一屆大悲行腳活動後，每年發動各區會講堂由北而南接力舉辦，一路從基隆中正公園、台北市大安森林公園、新北市樹林猐寮公園，號召信眾持誦大悲咒的，為當地及全球祈福。今年邁向第5屆，由桃園講堂負責。

桃園講堂執事妙慧法師表示，今年大悲行腳以幸福桃園為中心點，希望將〈大悲咒〉的殊勝功德，從桃園擴散到全台灣、全世界，並回向地球平安，共創美好人間淨土。也呼籲別小看個人的修行力量，只要願意從心改變，就能幫助自己與利益他人，並將這份正能量傳遍各地。

(中時 )