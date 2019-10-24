炎亞綸24日晚間在臉書宣告與華研國際合作長達15年的合約到期，他決定要離開華研，「15年了，謝謝一路上許多人的幫助尤其是可米、華研的大家，我們相互有著包容有著忍讓有著尊重，然而差不多走到了分岔路了」，他還用一句老話「天下無不散的宴席」，直呼：「離開難免不捨，卻是我堅定的抉擇。」
對此，華研表示：「合約已經到了。」而炎亞綸坦言會把過去當成養份，明天盼成每天起床的希望，未來肯定會有更多的挑戰，期許自己能視挑戰為進步的踏石階，「砥礪心智的磨難石，不會變的是我看世界的眼睛，感受世界的心，保留點稜角的繼續向前。」
而他分享從2005年出道至今將近15年的歲月，「從終極一班開始，成為飛輪海的一份子，到自己單飛，到經歷下雨地震，市長之亂，不是朋友說，種種好好壞壞大大小小的事情，造就了今天的我，好的事情我依然告訴自己，這是應該要做好的，不值一提，不好的事情卻總是讓我天天警惕時時反思；有過得意忘形，也有過自我懷疑。」
(中時 )
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