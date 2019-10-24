新科金鐘最佳女配角曾沛慈在台視、八大《你那邊怎樣・我這邊ok》飾演有理想抱負的社會線記者，卻在職場上與飾演長官的海裕芬互不對拍，海裕芬戲裡經常指責、大罵她，劇情最新發展曾沛慈將被海裕芬冷凍，甚至派她去收垃圾，讓她忍不住心酸流淚，最後決定放棄當記者的夢想。曾沛慈劇中為了怕家人擔心，不敢讓家人知道她在公司遭遇的困境，其實她私下也是「報喜不報憂」類型。

曾沛慈在《你那邊怎樣．我這邊ok》因工作上受委屈淚崩。（拙八郎提供）

曾沛慈表示，她其實很努力不想讓大家以為她飾演的劉維芸是「草莓族」，整理垃圾桶那場戲，她有種委屈感，但如果是私下她本人碰到這個情況，她笑稱：「可能會反應不過來，會想說順手幫忙沒問題，但如果來個好幾次，我可能會去廁所亂踢牆壁而不是哭！」她坦言，在詮釋劉維芸這個角色時，心裡一直有股「倔強感」不停湧上來，「這個角色算是我遇過最不好哭的角色」。

曾沛慈在《你那邊怎樣．我這邊ok》飾演社會線記者。（拙八郎提供）

曾沛慈過去也曾因工作太疲累，一回到家跟媽媽講話馬上淚崩，她強調，「不是想哭，可能是身體累到極限，而連帶影響情緒」，而媽媽看到女兒這個樣子，也只能心疼的抱抱她，只不過這舉動反倒讓她哭更慘，曾沛慈打趣地說：「哭完後蠻舒壓的，還是鼓勵大家不開心別忍到爆炸，很傷身！沛慈關心您！」

剛獲得金鐘女配的榮耀，演技備受肯定，曾沛慈謙虛表示，是別人提起時才會忽然意識到這件事，嚴格來說，她認為改變並不大，「真的要謝謝評審願意給我這個肯定！」，對於往後是否有想挑戰的角色，她表示不受限，因為在還沒入圍前，她只要看到吸引的劇本、被故事打動時，一定會馬上跟公司說：「我要演、我想演！」，不想放掉任何一個演出的機會，想嘗試透過表演，呈現出不一樣的自己。

《你那邊怎樣．我這邊ok》曾沛慈（左）劇中與吳岳擎（右）飾演堂兄妹，兩人一起追ATM盜領案。（拙八郎提供）

吳岳擎在劇中飾演飾演曾沛慈的堂哥，是個基層員警，兩人首次合作，吳岳擎對曾沛慈的第一印象是在植劇場上表演課時，曾沛慈大方的過來打招呼，他大讚曾沛慈是個沒有距離感的用功女演員，合作期間他更感受到曾沛慈的用心，無論是角色的功課，或是對每場戲的理解，她在片場都不會輕易放過，「在她大剌剌的外表下，其實有一顆非常細膩的心，是一位很棒的演員與前輩。」

吳岳擎首度圓夢飾演警察，他表示自己的姐夫就是警察，一直以來都了解警察有多麼辛苦和偉大，所以這次演出時更是全力以赴，劇中有拔槍、擒拿、抓壞人等畫面，雖然拍攝現場安全，但他內心一直告訴自己必須以更認真態度看待拍攝，畢竟在真實生活中，警察每一次的攻堅或救人都是冒著自己的生命危險。透過演出，他更理解到警察具有非常大的使命感，在拍攝過程中，導演也提醒他，「不只有穿上制服時才是警察」，更點醒他，要把從事警察這份榮譽感放入角色心中，讓他受益良多。

吳岳擎在《你那邊怎樣．我這邊ok》飾演基層員警。（拙八郎提供）

他在劇中同樣遭遇被長官忽視的情況，而他積極辦案、求表現，終於讓長官對他改觀，他私下曾遭遇過低潮期，認為情緒都有它的週期，遇到低潮時，與其強迫自己盡快振作起來，有時候反而是讓自己休息、調整自己的機會，接受目前狀態，調整自己的心態，反而更能夠走出一個新的方向。

(中時 )