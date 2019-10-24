李佳歡將發行首張個人專輯《開放世界》，推出新歌〈過期了〉MV，她分享在錄製〈過期了〉時，剛好遇到失戀，把情傷投入到歌曲中，數度在錄音室痛哭，姊姊李佳薇十分心疼，主動要幫李佳歡介紹新男友，李佳薇打趣說：「多談些戀愛，對唱歌的情感面有幫助。」

李佳歡過去在英國讀大學，母胎單身24年，不過去年來台參加歌唱比賽，與移民新加坡的小學同學訊聊，談起遠距離戀愛，不過與初戀男友交往1年時，對方卻在她忙錄音當下，以相隔太遠提分手，她無預警的被分手，從一開始疑惑、難過，也為此爭執、歷經掙扎，最終和平分手，給予對方祝福。李佳歡雖然因失戀一事，黯然神傷，但她很快把生活都投入於工作，逐漸走出情傷。

她日前拍攝〈過期了〉MV，導演用黑白和彩色對比象徵一段戀情的今昔，談到感情只要一個人不愛了就算的無奈，黑白元素即代表過期了的愛情。此外，李佳歡將12月1日在三創舉辦新歌音樂會「赴約李佳歡 開放世界」演唱會，11月9日開始售票，購票請洽「KKTIX」及全台全家便利商店。

(中時 )