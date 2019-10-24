警方在樓梯間發現槍枝及子彈。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市刑大偵四隊日前獲報，三重46歲謝姓男子疑似暗中販賣改造槍枝，每枝最低只需2萬元，價格便宜但卻有強大殺傷力，導致黑槍氾濫，經循線追查，日前前往謝的住處搜索。

但警方翻遍謝的各個房間，卻只找到少量毒品，謝男眼神飄忽還暗暗偷笑，表示：「我真的沒有藏槍啊！」但警方最後在樓梯間的角落發生幾張可疑報紙紙團，最後再裡面起獲2把改造槍枝及10發子彈。

原本從容的謝男瞬間大驚失色，還辯稱這是友人寄放託他轉賣，但對友人身份卻支吾其詞，警訊後被依槍砲、毒品等罪送辦。

(中時 )