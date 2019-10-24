男子賣槍藏樓梯間 北市刑大循線逮人 21:282019/10/24 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市刑大偵四隊查獲謝男持有槍械。（警方提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方在樓梯間發現槍枝及子彈。（警方提供／陳鴻偉台北傳真） 北市刑大偵四隊日前獲報，三重46歲謝姓男子疑似暗中販賣改造槍枝，每枝最低只需2萬元，價格便宜但卻有強大殺傷力，導致黑槍氾濫，經循線追查，日前前往謝的住處搜索。 但警方翻遍謝的各個房間，卻只找到少量毒品，謝男眼神飄忽還暗暗偷笑，表示：「我真的沒有藏槍啊！」但警方最後在樓梯間的角落發生幾張可疑報紙紙團，最後再裡面起獲2把改造槍枝及10發子彈。 原本從容的謝男瞬間大驚失色，還辯稱這是友人寄放託他轉賣，但對友人身份卻支吾其詞，警訊後被依槍砲、毒品等罪送辦。 (中時 ) #改造 #改造槍枝 #友人 #槍枝 #毒品 也許您會感興趣 推薦閱讀 2男開房分裝毒品 跟監警立即臨檢 13:392019/10/20 社會 竹市投入1億改善 百間校園廁所孩子超有感 15:542019/10/20 生活 刑事局長投書馬國媒體 籲挺台參與國際緝毒 13:532019/10/21 國際 K他命夾藏手提包郵寄走私來台 領貨男被逮起訴 13:342019/10/21 社會 花光亡妻保險金 毒蟲心臟病險喪命 14:262019/10/23 社會 馬牌推改造計畫 抗車市寒流 21:002019/10/23 財經 男子就醫稱在柴山旁遭流彈擊中 警方調閱監視器證實說謊 22:302019/10/23 社會 德國馬牌大改造 力抗車市寒流 04:102019/10/24 全球財經 海巡破獲831公斤安毒 送這裡銷毀 12:542019/10/24 社會 查獲毒品1．3噸 警局長：歷年緝毒成效最佳 14:032019/10/24 社會 社會熱門新聞 新北8名警員涉嫌浮報功獎 檢調偵辦中 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男女當街大戰 她被扒到剩件小熱褲只因他少給18塊... - 社會 起飛前稱飛機上有炸彈？乘客被帶下機偵訊 - 社會 駕車族小心了！ 國道「天眼」系統這路段將啟用 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。