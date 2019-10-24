內政部長徐國勇昨天怒指中時記者，要記者問話放尊重點，引來外界質疑徐是不是官威太大？回到該名記者的問題本身，政府確實有義務解釋在陳同佳案上，是否有前後立場不一的問題，徐國勇答非所問，還怒嗆記者，不知道是官威實在太大或是不願面對問題？

蔡政府對陳同佳投案一開始就定義為「港府在政治操作」，陸委會的新聞稿白紙黑字清楚寫著這是港府「企圖將臺灣納入所謂的『一個中國」的政治框架』下」；綠委也召開記者會質疑陳同佳是「被自首」，懷疑這是「一中圈套」。

記者昨天所問，就是蔡政府髮夾彎決定接受陳同佳投案，政府前後立場是否一致？這跟「顏色」無關，甚至民進黨支持者應該更關心？當初民進黨定義讓陳同佳直接來台投案是陷入「一中圈套」、「一中陷阱」，那現在髮夾彎接受他來台投案，是否就是「跳入圈套」？

如果是強烈反對一中原則的民眾，難道不會緊張或恐慌？政府本來定義這樣會掉入一中圈套，如今卻告訴你沒這件事，難道不會懷疑其中有鬼嗎？記者打破砂鍋問到底，何錯之有，徐大部長何須氣到面紅耳赤來怒罵記者？

監督政府施政本來就是媒體的天職，記者對蔡政府定義的「一中圈套」提出質疑，難道錯了嗎？記者不能咄咄逼人地問，要畢恭畢敬地問？或是這髮夾彎來得太快，還沒想好怎麼解釋就被逼問，因為還沒準備好，所以就發怒了？

(中時 )