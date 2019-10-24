兩位美魔女的身材都保養得宜。洪秀瑛攝

蔣黎麗在波士頓幫兒子買房。蔣黎麗提供

蔣黎麗探訪兒子的公司，Victor相當優秀，她以兒子為榮。蔣黎麗提供

周丹薇前不久到義大利進修。周丹薇提供

周丹薇笑稱在聖馬可廣場買花送自己。周丹薇提供

周丹薇單身生活自在快樂。周丹薇提供

57歲的蔣黎麗曾是中視當家花旦，25歲當紅時嫁給挹翠山莊富豪地主林大德，育有2子，10年前離婚後，她獲得上億身家不愁吃穿，淡出演藝圈多年。她24日與閨蜜周丹薇敘舊，開心分享剛去美國波士頓「孝子」，25歲兒子Victor大學畢業後考進Google當工程師，年薪400多萬台幣，她為了讓兒子安心工作，砸了15萬美金（約2400多萬台幣）買了1棟房給他。

蔣黎麗與2個兒子感情緊密，兒子到現在還會和她愛的抱抱，這次到波士頓探望小兒子Victor，笑稱：「他在公司宣傳媽媽是明星，我怕被說台灣明星怎麼長這樣太丟臉，我只好帶妝出現，做媽的多用心良苦。」她看兒子在美國生活非常節省覺得心疼，住家附近有較便宜的超市不去，寧可開車到較遠的超市購物，「兒子告訴我，美金貴3塊就很多了耶」。

兒子希望她移民美國，被蔣黎麗拒絕，她說還是喜歡台灣，也不怕一個人生活。她說大兒子威利是不婚族，朋友提醒她要鼓勵兒子不要有這種想法，她開明地說：「我幹嘛要鼓勵，不結婚有什麼關係。」至於Victor 已在波士頓交了藏族女友，也曾跟他回台北度假，蔣黎麗不但請女友全家到高檔牛排店吃飯：「我只先提醒他，不准懷孕、不准結婚，談戀愛OK。」

蔣黎麗把人生活得很自在，不改大剌剌直白性格，「有兒子和鈔票，我就粉滿足」。她說看到小禎新聞，對小禎講到「現在讓我專心的享受一下單身生活」這句話最有感，因為小禎和她當年一樣都是20多歲就結婚，「現在想想自己當年很呆，人家求婚就馬上說好」。

周丹薇雖然沒有孩子可以寄託，不過單身生活過得充實自在，62歲的她考上臺灣藝術大學碩士在職專班戲劇學系，重拾學生身分，念書、拍戲和籌辦琉璃展，前不久還到威尼斯創作及進修琉璃課程。蔣黎麗怕她孤單，覺得好友身邊沒男人實在太浪費，熱心積極幫她物色對象，今馬上從口袋名單中找出一位60歲有錢男人，打算讓他倆下周就進行第1次約會。

周丹薇說：「我想我基本上對一段陌生的感情是會害怕的，膽小如鼠唄。」笑稱在威尼斯聖馬可廣場沒艷遇，自己看著美麗夜景，然後買了一束玫瑰花送自己。

(中時 )