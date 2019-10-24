舞者出身、有著172公分、34C、24、36魔鬼身材的陳若穎，由「微風女神」獲許多粉絲喜愛的她，更在2014年以女團「微女神BREEZE」躍身歌手身分發片，近年更轉戰戲劇圈皆演出多部網劇，而過去從全民最大黨的｢九孔妹」、《國光幫幫忙》國光女神一路打拼累積演藝經驗，可說成功地從模特兒轉型成為全方位藝人。

目前臉書粉絲團人數超過45萬的陳若穎在出道邁入第10年之際，為了感謝這幾年來支持她的粉絲，趁著歲末年終之際特別拍攝並發行《陳若穎 遇見美好 2020慈善寫真年曆》，邀請粉絲一起共襄盛舉作公益，將部分收入捐贈給財團法人台灣關愛基金會將用於支持台灣愛滋防治宣導工作，為台灣社會傳遞愛與關懷。

陳若穎為籌拍這次慈善寫真年曆籌畫了1年時間，把多年當模特兒訓練出的美感及對造型穿搭的功力，從髮型、定妝、服裝等工作全都自己一手包辦，值得一提的是，她還特別邀來她的頭號粉絲K.S及好友Kenny擔任攝影師和小助理，透過忠實粉絲的視角及平常跟累積｢追星」拍照功力，不但把偶像原本的好身材跟漂亮臉蛋攝像地更完美，更拍出她不同以往的感覺。

陳若穎慈善寫真年曆現正預購中。（陳若穎提供）

(中時 )