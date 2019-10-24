藍正龍演而優則導，籌備多時的首部執導電影《傻傻愛你，傻傻愛我》以喜憨兒的視角看世界，邀請郭書瑤擔任該片女主角，在片中飾演援交少女。她不怕被貼標籤，反而擔心因為她而模糊原來電影關注的核心焦點。她坦言即使是演戲，對於人和人之間太過親密的肢體接觸仍會感到不適，導演藍正龍為了盡量減少她不舒服的感受，找來好友王明台導演、曾和郭書瑤在電視劇《愛上巧克力》合作的導演鄧安寧及劇組工作人員客串來光顧的男客人，郭書瑤讚藍正龍貼心，並說：「對手戲的對象是認識的朋友就OK，我個人面對不認識的人就會很反感」。

接演「小爛」角色也顛覆郭書瑤從前的價值觀，她坦言，「因為不喜歡被陌生人碰觸，我再苦再窮也沒想過要做這類工作」，不過演出時把個人放到角色中，她也驚訝自己身心慢慢接受肢體接觸，進而感同身受該角色對未來的麻痺感及絕望「想死」的心境。最讓她深刻一場戲是唐寶寶蔡佳宏（Leo）拿著宵夜和花朵來找剛結束整天工作的她，那場戲讓她深受感動，「我演的角色遭遇相當不堪，全世界都不善待她，沒想到有個毫無關係的人不求回報地對她好，那一刻情緒交雜，不知該開心還是難過」。

導演藍正龍（右）感謝郭書瑤願意參與電影拍攝。（粘耿豪攝）

《傻傻愛你，傻傻愛我》花4000萬打造，對於回本藍正龍直呼「沒在想這件事」，平常心面對票房成績。過去為了拍電影，陸續訪談了20多個唐氏症家庭，當時側拍花絮自己看完都覺得沉重到受不了，於是決定用比較輕鬆的「溫暖喜劇電影」貼近觀眾，希望吸引更多人關注。他坦言日前有一場播映給唐氏症家庭的特映會最緊張，「看到小朋友笑很開心，最後協會會長跟我們說『謝謝我們拍這部片』，我最大的障礙就跨過去了」。

郭書瑤推出主演新電影。（粘耿豪攝）

郭書瑤（左）在片中與唐寶寶蔡佳宏（Leo）合作印象深刻。（華映娛樂提供）

40歲的藍正龍和老婆周幼婷結婚5年多，育有一對兒女「小籃球」和「藍小弟」，他表示一直以來都會帶小孩到新竹的華光育幼中心與唐寶寶一同玩耍，相處上都很自然、沒什麼異樣，從生活中培養兒女待人處事的正確觀念。藍正龍雖然希望透過電影讓社會大眾以正常的眼光看待唐氏症，但也明白大家不可能因為一部電影就輕易改觀，他只能先做出改變、讓社會大眾的觀念慢慢成長。藍正龍不論從後製剪接，到現在走訪20間校園宣傳，即使電影看了無數遍，他每看一次還是哭一次，對於最後溫暖結局還是相當有感觸。該片下月1日上映。

藍正龍第一次執導。（粘耿豪攝）

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