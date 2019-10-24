拿下今年柏林影展影帝、影后雙料大獎的《地久天長》，因為榮獲三大影展獎項不受配額抽籤限制即可在大銀幕與觀眾見面。電影講述原本為世交的兩家人，因為一場意外導致關係破裂，加上大時代的變遷，好友們就此離散。30年過後，遠走他鄉的夫婦再度回到故土與老友重逢，埋藏多年的秘密又再度浮上心頭。電影由小人物出發，一路觸及了計劃生育、國企民營化、移民潮、炒房等社會政策與議題，以老百姓的生命故事刻畫了一段近代史，更藉由一場場餐桌前的團聚，訴說由貧窮至富裕，人民內心所經歷的千迴百轉。

除了邀集王景春、詠梅、齊溪、杜江等實力派演員參與演出，偶像團體TFBOYS團員王源也在片中展現演技，成為近年來第一個帶著作品走上三大電影節主競賽單元的華語新生代明星。台灣發行公司也為了《地久天長》的上映，特地邀請設計師安弟王以柏林影帝、影后與王源一家人吃飯的劇照設計台版海報，雖是「日常」，但三人微妙的表情又帶出故事的錯綜複雜；金光閃閃的夕陽配上仿古的質感，刻意營造出略帶滄桑卻雋永的時代感。

電影將於11月8日在信義威秀影城、光點華山、光點台北、國賓影城@長春廣場、誠品電影院、真善美劇院、南港喜樂時代、桃園統領威秀影城、中壢SBC星橋國際影城、台南新光影城、高雄大遠百威秀影城、台鋁MLD Cinema上映。台中中中山73影視藝文空間也將於11月9日至11日以限量三場的方式限量放映。現在至博客來售票網購買《地久天長》精美書籤套票還可獲得精美A4電影資料夾，共兩款可選擇，數量有限、售完為止。更多電影資料請參考東昊臉書。

《地久天長》台版海報有雋永的時代感。（東昊提供）

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