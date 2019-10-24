日本「貓的心情」網站為調查貓咪花紋與性格是否有關，針對781名貓奴讀者做了一項問卷調查，結果發現，好像還有些關聯性。

像茶色底、黑色斑紋的雉虎貓性格好像有「慎重」、「警戒心強」的傾向。雉虎跟野生的山貓長得很像，事實上其基因結構也有點相似，說不定因此繼承了粗野的氣質。雉虎對新的事物都會細心調查，也很喜歡攻擊獵物。

虎貓依顏色不同，還分成茶虎、雉虎、鯖虎，此為鯖虎因花紋像鯖魚而得名。(黃菁菁攝)

全身黃色底、深黃色虎紋的茶虎性格是「友善」、「不纖細」。一般認為，茶虎在遺傳上大多生公的，因此喜歡向母貓獻殷勤，還要跟同性的對手競爭，因此性格也變得積極、大膽。公貓較多的茶虎比其他種類的貓表現得「友善」，對於客人也比較不畏懼地主動接近等，茶虎的性格似乎大多不膽怯。

黑、黃、白毛混合的三花貓性格則以「老實」、「警戒心強」較多。三花貓在遺傳上幾乎只生母貓，因此帶有母貓的特徵，活動範圍會限制在像育兒時期一樣較為狹小，性格上比公貓溫和、老實。警戒心強也是來自保護小貓的母性本能。

此外，無論是虎貓還是茶虎，只要混了白色就會比較愛撒嬌。其實攙雜白毛的貓一直到中世紀之後才被發現，野生時代的貓的花紋因為要混在大自然中生活，所以大多有花紋，單色也是以暗色的為主。白色可以說是不太瞭解自然界的家貓才會有的，因此比較愛撒嬌。

該網站指出，從問卷調查的結果看來，貓咪的花紋似乎真的和性格有點關係，但每隻貓還是有個體差異，這項調查僅供參考。

(中時電子報)