揭露美國「稜鏡計畫」(PRISM)而遭到美國政府通緝的史諾登(Edward Snowden)表示，他看過中情局CIA的資料庫，確實找不到任何證據，有關於美國政府掩蓋外星人來到地球的消息。除此之外，他也否認許多流傳許久的都市傳說與陰謀論。

史諾登在周三接受了著名直播主「喬羅根的經驗」（Joe Rogan Experience ）的視訊對談，話題當然與機密資料有關，也就聊到許多的坊間陰謀論，然後談到最受歡迎的話題：外星人，對此，史諾登說他沒有在機密檔案中看到外星人資料。

史諾登在2013年，與媒體透露了美國政府以國家安全的名義，監視與監控個人資訊，包括簡訊、網路聊天與電子郵件，稱為「稜鏡計畫」，由於媒體把他的身分給揭露，使得史諾登不得不逃亡，成了全世界最知名的「吹哨者」。他最近寫了個人前半生的回憶錄《永久檔案》（Permanent Record），談到他所看到的機密，以及沒看到的機密。

史諾登說：「喬，我知道你希望有外星人，我相信尼爾-德葛拉斯·泰森（Neil deGrasse Tyson,美國科學推廣家）也非常希望有外星人，是吧？」但是據我所知，美國政府沒有與外星人接觸過，也沒有將他們安置在內華達州51區那樣的設施中。」

一個流傳很久的都市傳說認為，美國與外星人有所接觸，艾森豪與外星人有簽訂協議。(圖/網路)

他說：「我確實曾經查過，我可笑地查詢過國家安全局、中央情報局、軍方、聯邦調查局等有可能接觸相關事件單位的內部網絡，然而我什麼也找不到。」

史諾登表示，國家安全局（NSA）、中央情報局（CIA）的內部資料庫多半是他建立的，而他當年也有權限可以調閱，所以，除非他們藏得很好，不然就是真的沒有。

Joe Rogan Experience #1368 - Edward Snowden

他告訴羅根說：「每個人都很想相信陰謀論，很大的程度是因為，那樣比較讓人安心，有助於讓我們相信，許多大事件都是有人在控制，有人在做主。這就意味著，不會失控。但是我真的沒有找到。」

史諾登的新書《永久檔案》是在上個月出版的，他沒有辦法舉行巡迴發表會，只能透過網路在宣傳。除了外星人話題以外，這本書也否定了其他流行的陰謀論，例如「美國偽造月球登陸」，或者「氣候科學是綠能企業的聯合騙局」這些都市傳說。

他說「是的，人類確實確實登上了月球。氣候變化是真實的，化學痕跡不是問題。」

化學痕跡陰謀論(Chemtrail Conspiracy Theory )是經典的愚蠢陰謀論，持此說的認為「飛機雲是對大氣層灑出化學藥劑，借以控制太陽輻射、改造天氣、操縱心理、控制人口，或是生化戰爭...」，這完全是無稽之談。

(中時電子報)