（副總統陳建仁接見國際人體微量元素研究協會(ISTERH)史卡尼(Anatoly Skalny)會長訪問團。圖／總統府提供）

副總統陳建仁今日接見國際人體微量元素研究協會(ISTERH)史卡尼(Anatoly Skalny)會長訪問團，陳建仁表示，很高興見到國際人體微量元素研究協會與三軍總醫院團隊合作，啟動台灣第一座微量元素研究中心，希望透過這個合作案，拓展到台灣其他醫院、研究機構，讓未來的合作互動，能夠更加密切多元。

陳建仁表示，俄羅斯幅員廣大，天然資源豐富，且基礎科學研究相當紮實，在很多領域的科研發展，世界知名。我國科技部在1998年就已經與俄羅斯基礎研究基金會（Russian Foundation for Basic Research）簽署科技合作協定，接著陸續與俄羅斯科學基金會(Russian Sciences Foundation)及科學院(Russian Academy of Sciences)簽署合作協定，到今年已經邁入第21年，累計到現在已有400件合作研究計畫，70場學術研討會，在各個領域皆有不錯的合作成果。

微量元素在身體功能裡，扮演著促進生長發育、調節生理機能的功用。儘管這些微量元素在體內的含量不高，但卻像螺絲釘一般，把生命的過程緊緊地聯繫在一起，任何一種微量元素缺乏，都可能導致身體運作不順，失去平衡，長久下來將導致慢性病發生。

植物的微量元素主要來自於土壤，因為土地不斷開發及環境汙染，土壤越來越貧瘠。曾有研究報告指出蔬菜、肉類和乳製品中的礦物質含量已有明顯損失。所以，環境中的微量元素影響著農畜業，也就間接影響人類健康。

陳建仁認為，預防醫學是醫療發展的重要領域，台灣在食品營養、公共衛生、預防醫學與醫療等都投入很多資源。他樂於見到ISTERH史卡尼會長與我國三軍總醫院的研究團隊搭起合作橋梁，啟動台灣第一座微量元素研究中心，這對於疾病的早期發現及早期治療應可發揮很大效益。副總統也希望透過這個合作案，能拓展到台灣其他醫院、研究機構，讓未來的合作互動，能夠更加密切多元。

(工商 )