friDay影音專訪張作驥執導電影《那個我最愛的陌生人》，該片入圍4項金馬獎，女主角呂雪鳳更因此入圍影后，談及入圍心情，導演張作驥透露，近期重新拾起釣魚、種菜的興趣，「這兩個興趣，讓我能夠專心，劇本寫不出來，就去釣魚。」

他又說從小最大的願望就是當農、漁夫，笑說自己前幾天還在處理魚缸的事情，也坦言，「這個興趣失去了10年，扣除中間2年半到另一個地方深造，現在在自家頂樓，種起花花草草。」

張作驥說，以前住在公司，任何人住這，按了門鈴就要開門，現在開始學習把工作跟生活分開，「以前公司不可能5點下班，這1年，我們5點就下班，開始有了自己的生活。」直呼沒有休息就不能再學習。

張作驥感性說，自己以前求學時非常熱愛電影，也認為拍攝電影付出生命中許多，但儘可能地做好每一件事。若不創作的話最想做什麼事？他說想去當計程車司機；呂雪鳳則深深明白自己就是個演員，不是明星也不是藝人，一輩子只要能演，就持續的去演，笑說自己是胸無大志，沒工作時就想耍廢。電影11月15日上映。

(中時 )