《一屍到底》日本鬼才導演上田慎一郎即將推出他的第2部劇情片《Special Actors》，為貫徹上田獨特的「劇情結局無法預測」與「集體創作」的拍攝風格，台灣片商「華映娛樂」提供萬元獎金公開徵求《Special Actors》中文片名，可從英文片名、導演風格、貼近劇情、兼具創意、發揮想像力，只要在31日前參加活動，一經採用將獲片商提供台幣10000元獎金，詳情請至官方臉書查詢。

《一屍到底》導演上田慎一郎新片《Special Actors》公開徵求中文電影名稱。（華映娛樂提供）

因為《一屍到底》獲得空前成功，上田慎一郎在新電影企劃開發階段的壓力比想像中大，上田表示：「有一陣子陷入嚴重的瓶頸，不過在伙伴們的合作扶持之下，熬過了黑暗期，迎接殺青的那一天，我現在打從內心相信這部電影」。電影公司神秘地表示：「電影內容還不能破梗，請觀眾從片名先發揮想像力，這次作品一樣是滿滿上田的『超愛』和『超棒』，只有他才能拍出來這部作品，集滿許多僅會出現一次的奇蹟瞬間，打造出最強的娛樂電影」。該片台灣上映檔期計畫中。

(中時 )