吳宗憲跟女兒吳姍儒（Sandy）24日出席公活動，被問到小禎、李進良離婚這時事題，吳宗憲說：「看他們很和平，分開另造就兩個家庭也不錯，從小看小禎長大，都是祝福。」同時他也相信愛情不在但親情猶在，爸媽對女兒的愛永遠不會變。

接著聊到小禎與護花使者丁春霆是否速配，吳宗憲稱跟男方不熟，只知對方是小開，至於自己的女兒跟現任男友配嗎？他點頭認為還不錯，是教會認識的，同時也曝選女婿準則，那就是不能有任何壞習慣，也不能抽菸，話才說完就被Sandy打臉指控自己抽雪茄，吳說：「雪茄比你們陪我的時間還多，撫慰我寂寞的心靈，但我會慢慢戒掉。」

現場也問到吳宗憲有無做阿公的念頭，他預言還要再等個5、6年，希望Sandy能生兩個，另兒子鹿希派現在美國巡演中，夜店演出一張門票要美金70元，今年聖誕節就將學成回台，至於之前緩起訴的罰金50萬元，當時鹿是跟家中二姐借的，吳說：「二姐是家裡最有錢的，負責管錢，她是貔貅，沒有屁股錢只進不出。」

(中時 )