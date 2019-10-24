車旁燒雜物 整輛自小客被燒光 21:402019/10/24 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 整輛自小客車遭燒毀。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 24日下午16時許，台9線441公里路旁發生一起火燒車事件，路過民眾報案警消立即趕往現場處理，台東縣警局大武警察分局員警管制現場疏導人車，消防隊迅速將火撲滅，所幸未造成人員傷亡。 警方初步了解，林姓男子駕駛自小客車，行經台9線441公里處停靠路旁休息時，自稱在車門旁焚燒車上紙張雜物，一時沒注意，等到發現時車子前座已經燒起來，火勢一發不可收拾，詳細案發警方深入調查中。 (中時 ) #現場 #公里 #警方 #雜物 #自小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 榮總、振興都成提款機 醫院慣竊連4偷 11:152019/10/20 社會 楊梅平房火警 女子行動不便喪命 12:022019/10/20 社會 6.4地震襲萬那杜外海 尚未傳出傷亡 12:092019/10/21 國際 油污襲巴西2千公里海岸線 專家：損害持續數十年 08:342019/10/22 國際 多位議員陪騎鐵馬24公里 翁美春展現必贏決心 13:382019/10/22 政治 薩摩亞發生規模6地震 尚未傳傷亡 13:462019/10/22 國際 土俄總統達協議 庫德民兵須從敘邊界後退30公里 07:192019/10/23 國際 阿榮爆紅 洪總：我也想問他如何投158公里 17:442019/10/23 體育 撿手機釀禍 連撞5自小客車及1機車 09:452019/10/24 社會 全運會單車賽騎到桃園 警方封路守護騎士安全 14:162019/10/24 生活 社會熱門新聞 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男女當街大戰 她被扒到剩件小熱褲只因他少給18塊... - 社會 飛機失控港女移送時換喊「救命啊！陳同佳」 - 社會 起飛前稱飛機上有炸彈？乘客被帶下機偵訊 - 社會 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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