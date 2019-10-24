24日下午16時許，台9線441公里路旁發生一起火燒車事件，路過民眾報案警消立即趕往現場處理，台東縣警局大武警察分局員警管制現場疏導人車，消防隊迅速將火撲滅，所幸未造成人員傷亡。

警方初步了解，林姓男子駕駛自小客車，行經台9線441公里處停靠路旁休息時，自稱在車門旁焚燒車上紙張雜物，一時沒注意，等到發現時車子前座已經燒起來，火勢一發不可收拾，詳細案發警方深入調查中。

(中時 )