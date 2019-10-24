前行政院長賴清德目前赴美訪問於24日晚間返台，記者提問到「蔡賴配」是否成型時表示，他這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是任何職務無關。（陳麒全攝）

前行政院長賴清德目前赴美訪問於24日晚間返台，記者提問到「蔡賴配」是否成型時表示，他這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是任何職務無關。

賴清德接受蔡英文總統競選辦公室安排，以「團結台灣」為主軸前往美國舊金山、芝加哥、華府等地與台灣鄉親見面，要台僑在2020年總統大選返鄉投票，支持蔡英文連任，在演講過程中受到熱烈支持。

結束訪美行程，賴清德24日晚間搭機返台，他在桃園機場接受媒體聯訪時表示，這次受到僑胞大力支持，整個造勢圓滿成功。

賴清德說，海外僑胞都可以體驗到2020年總統選舉的重要性，都願意站在捍衛台灣主權的立場，守護台灣的民主，讓總統蔡英文能順利高票當選，也支持民進黨立委在國會席次過半，讓台灣發展持續壯大。

記者提問許多民進黨的支持者都希望看到「蔡賴配」成型，對此賴清德並無正面回應，只說他這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是任何職務無關。

至於「陳同佳案」，賴清德以訪美期間，沒有對此事深入瞭解為由，不願多做評論。

(中時 )