汪東城分飾「諸葛亮」和「趙雲」。東藝演藝經紀提供

汪東城代言手遊。東藝演藝經紀提供

汪東城為《三國殺名將傳》手遊擔任代言人，趕戲百忙中進棚拍攝3支廣告，1人分飾古人兩角，化身歷史人物「諸葛亮」和「趙雲」，深愛Cosplay的他，相當滿意在廣告中的扮相，其中他也給服裝、造型不少建議，細膩如髮絲、布紋的部分一個也沒放過，連造型師都相當佩服，直呼他是「造型總監」。

汪東城近年都在軋戲中度過，聖誕節也要工作，今年也不例外，但拍完這檔廣告，剛好戲也殺青，「近期把時間全留給媽媽，陪伴她到處走走看看，然後準備明年初投入一檔綜藝真人秀，希望能有好成績」，先前他赴法國拍攝的旅遊探索節目，也將在本月下旬在全球Discovery播出。

汪東城曾接演《終極三國》，當時在戲中扮演孫策，最新手遊中分飾「諸葛亮」和「趙雲」，整整花18小時，他從拍攝前幾天就開始練習不同角色，自己不停跟自己對話，他打趣說：「就人格分裂呀！一下要斯文有禮、一下又粗聲嚷嚷。」最後他換回時裝，扮演自己汪東城時，一時間沒察覺，還繼續吟詩作對、咬文嚼字，差點搞錯角色，他自己都覺得好笑。

(中時 )