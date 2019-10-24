「總統要勝利、國會要過半、贏回花蓮這一席、傅崐萁不能怯戰 ！」前花蓮縣長傅崐萁是否參選立委，在地方政壇討論不歇，連日來，花蓮若干網路群組瘋傳一則「拱傅」的訊息，討論泛藍需要傅崐萁，只有他才能贏立委，也才可以整合各方力量，讓韓國瑜在花蓮衝高票。傅崑萁雖未正式說明，但傅的政治實力，的確有相當勝算。

最近網路、個泛藍與地方工商團體LINE群組瘋傳：國民黨2018年贏得15席縣市長的漂亮成績，尤其花蓮縣長選舉徐榛蔚縣長更是一舉拿下高達72％的得票率，這是花蓮人一起努力的結果，更要說這是對傅崐萁縣長政績一致的肯定，因為他的努力與認真，為泛藍守住花蓮，更獲得多次五星縣長殊名，鄉親們更是與有榮焉！」

總統候選人韓國瑜從參選至今，我們看到傅崐萁全國奔走串連整合，策辦所有的大型造勢活動，讓國民黨能夠有機會重返執政，讓韓國瑜有機會為人民解決問題，把國家帶離困境，團結台灣不再對立，讓台灣安全，讓人民有錢。」

這個關鍵時刻，我們應思考在重返執政的道路上，立法院也要能夠過半，執政才有力量，對手才會心服口服，也才是庶民真正的勝利，花蓮這一席當然是關鍵的一席。

內容指出，去年的選舉，民進黨的選戰奧步無所不用其極，民進黨是如何侮辱花蓮人，踐踏花蓮鄉親的尊嚴。現在，面對執政的民進黨挾著龐大的國家力量，撲天蓋地的利用行政資源輔選，加上台北的選戰兵團進駐花蓮，我們花蓮鄉親真的很擔心！擔心四年前的惡夢又要重複上演！

真的，泛藍需要傅崐萁，只有他才能整合所有力量，讓韓國瑜在花蓮得票衝到最高，能扛住總統選情也能夠贏得立委席次，做韓國瑜總統在立法院的後盾，並為花蓮縣鄉親持續在中央用力發聲。讓我們一起全力敦促傅崐萁出馬參選立委，為泛藍贏回花蓮縣關鍵的一席！署名：一群花蓮庶民的心聲。

(中時 )