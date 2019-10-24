集結恐怖大師史蒂芬金（Stephen King）諸多經典橋段的驚悚影集《城堡岩》（Castle Rock）第二季，首次現身的瘋狂護士「安妮」為史蒂芬金心魔之作《戰慄遊戲》（Misery）中的反派角色，故事描述「安妮」與她的女兒在一場謀殺案後逃到了城堡岩，而她的出現讓原本就充滿詭譎氛圍的小鎮變得更加顫慄與血腥。

曾在電影《出神入化2》與周杰倫有精彩對手戲的女星麗茲凱普蘭（Lizzy Caplan），此次在《城堡岩》第二季中詮釋「安妮」，預告一出以讓影迷大呼驚悚，她說：「演出這個角色壓力非常大，因為先前奧斯卡影后凱西貝茲（Kathy Bates）對這個角色的詮釋太經典，但我會讓觀眾透過我的演出看到不同的安妮。」麗茲凱普蘭下了不少功夫，不僅反覆從小說中找精隨，以揣摩角色的個性及背景，更仔細研究了「凱西貝茲版的安妮」，她說：「兩位安妮有著同樣的瘋狂，但《城堡岩》第二季中的安妮多了一些人性，她雖然有精神病、妄想症與神經質，導致身邊氛圍隨時都充滿顫慄，但有時候又會流露出天真善良的一面，也因為這樣，更突顯她的癲狂與驚悚。」她也自曝當時太入戲，一度無法脫離安妮的嗜血角色，「我當時真的認為自己是安妮，而這是一件相當驚悚的事。」

麗茲凱普蘭在《城堡岩》第二季詮釋「安妮」。（CATCHPLAY提供）

《城堡岩》第二季描述散發一股不祥氣息的城堡岩，在實力雄厚的白人犯罪家族，與來自索馬利亞的移民社群衝突日益劇烈；而安妮維克斯的到來，則讓緊張情勢變得更加詭譎。這個身分成謎、擁有黑暗過去的護士，會為小鎮帶來什麼樣的驚人威脅？

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