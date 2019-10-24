新生代演員蔡瑞雪在國片《陪你很久很久》裡演出無厘頭、青春滿點的高中生，她曝私下個性跟角色不盡相同，意外揭出自己擁多重人格，以往人稱「北一女神」的她，是她的一個人格設定，叫「蔡文靜」，High過頭則會轉化成「蔡瘋癲」，她認真說道：「我不能控制哪個人格什麼時候出現，各自有固定的頻率。」

蔡瑞雪最近又多冒出一個新人格叫「蔡17」，她一臉天真爛漫的解釋：「因為8+9等於17！蔡17會在我壓抑的時候浮出來，也會在我累跟壓力大的時候出現。」另還有一個人格叫「YUKI」，人格設定是喜歡吃甜食，個性非常表面，「她是做作女，17會跟她吵架。」

無論是外表或內在，蔡瑞雪都具有成為演員的資質。（陳俊吉攝）

蔡瑞雪表示多重人格有助她在演藝路的發展，「拍這部片時，我剛從韓國回來，那時接收到很多負評，有點憂鬱，弄得家裡不開心，我不擔心別人怎麼看我，反而比較擔心家人沒面子，那時候連政論節目都在討論我。」電影即將上映，會不會又擔心被鍵盤俠推上風口浪尖？她稱自從那些多的人格之後，反而比較能面對負評，而且工作時切換人格比較不會疲憊。

至於蔡瑞雪本命性格，其實就是脫序的天秤座少女，她從小愛搞怪，國小3年級瘋狂模仿日本知名動漫《蠟筆小新》裡的劇情，學小新做出露屁屁外星人的姿勢，還勤練露屁屁外星人左右橫移的高難度動作，「大家在慶生的時候，我還搶V8自拍，還會在賣場跑給爸媽追。」即使現在長大成為演員，上台前她仍會想要做個下腰，稱透過搭人體拱橋能舒緩情緒，結果被辛苦梳化的妝髮師罵一頓。

在《陪你很久很久》中，蔡瑞雪除了跟李淳有感情戲，也跟屈中恆有父女親情戲，聊到家人她形容「關係微妙」，因她自北一女畢業後沒有繼續念大學直接進演藝圈，這個決定讓家人的關係變得緊繃，有3個月的時間沒有跟父母講話。

屈中恆（左）與蔡瑞雪在片中飾演父女，兩人互動有趣。（威視電影提供）

「家人會擔心，也怕我臨時不想做這個工作，連書也沒讀，但我對家人也是硬脾氣。」一開始蔡瑞雪為了展現決心，毅然選擇離家出走，住在朋友家兩周，借朋友的攝錄器材拍影片接業配賺生活費，直到她的父親傳一封很長的簡訊，目的是希望她知道家是永遠的避風港，兩方態度才終於軟化，電影上映後，她也期待透過這個作品，能讓家人理解自己的選擇是正確的。電影25日上映。

(中時 )