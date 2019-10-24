立法院內政委員會21日舉行全體委員會議，針對農委會農林航空測量所計劃以融資租賃方式，向民間廠商「溼租」獲得新的航遙測飛機，違反扁政府時期制定的公務航空器「一元化」政策（公務航空器集中於空勤總隊）的議題。民進黨立委李俊俋質詢「農業農機」（口誤，應為農業航攝）是否屬於空勤總隊的任務，內政部長徐國勇竟回答「硬要講的話也不是」。

國民黨立委馬文君質詢空勤總隊井延淵總隊長，「航遙測是哪個部分？」井延淵總隊長說「航遙測不屬於任務裡面」。馬文君說，「你幫農委會飛了十五年為何不是核心任務？航遙測如果不是空勤總隊的任務，那為何航遙測定翼機要移撥空勤總隊？井延淵則堅持航遙測不屬於空勤「五大任務」。

國民黨立委林為洲說，飛機編制在空勤總隊，這是當年行政院組改之後的架構，農委會的作法是破壞體制。

國民黨立委江啟臣指出，依據《內政部空中勤務總隊》組織法第二條第一項，空勤總隊掌理「空中勤務制度之規劃、協調、執行及研究發展。」，第六項「支援災情觀測、重大緊急犯罪追緝、海洋（岸）巡護、交通巡邏通報、環境污染調查、國土規劃勘查航攝等空中觀測偵巡。」

江啟臣說，這是空勤總隊主要的任務，那兩架飛機也都歸空勤總隊管。如果事權不能統一，今天農委會可以這麼搞，空勤總隊就四分五裂可以解散歸建各部會了。他說：「你們就委外就好啦，就解散空勤總隊就好啦，我要成立空勤總隊幹嘛？空勤總隊之所叫做總隊，就是總和、統合所有飛行上的需要，不管是救災、救難、航拍」，所以事權統一是空勤總隊該做的事情，空勤總隊不應該在農委會想外包時「沒有意見」，如果這子的話空勤總隊違背當初成立的宗旨。

「國土規劃勘查航攝」就是成立空勤總隊時，兩架定翼機移撥空勤總隊的法律依據，也是航遙測機的核心任務。這兩架飛機，一架是由內政部編採購空中國王200型，第二架是農委會採購的空中國王B300型，因凍省後從台灣省政府航空隊，併入民航局航空隊，之後因為扁政府制定了「一元化」政策，因此將民航局航空隊併入空勤總隊。

航空遙感測量業務，由農航所負責規劃航線，空勤總隊的飛行員負責駕駛飛機，農航所的空照人員在飛機後艙操作遙感測量設備。自民國93年空勤總隊成立，空勤總隊為農委會執行航遙測任務長達15年，沒想到空勤總隊的大家長，律師出身的內政部長徐國勇，竟然脫口說出「硬要講的話也不是」。「一元化」政策是由前內政部長，時任政務委員葉俊榮所制定。徐國勇部長帶頭不依法行政，違反國家政策，形同「徐國勇打臉葉俊榮」。如果不是徐部長對空勤總隊的業務從未用心瞭解，就是無意中顯示內政部長根本就不重視空勤總隊。

江啟臣說：「空勤總隊說自己人力不足，原因就是你(政府)開始委外之後，你是幫民間在訓練人力，你的人力是用民間的不是政府的，政府自己斷鍊掉，因為你不再擁有飛機，也就不需要訓練人員，所以從此斷掉，不是嗎？ 」

(中時電子報)