麗寶文化藝術基金會舉辦「第四屆麗寶國際雕塑雙年獎」，24日在台北國家音樂廳大廳舉行頒獎典禮，首獎得主為來自台灣戴士偉的作品「時間／空間」，彩雲獎得主為台灣林志航的作品「壓扁ing17」，三位優選獎得主分別為來自中國的張達州和劉磊以及來自加拿大的Guillaume La Brie。

麗寶集團吳寶田董事長為支持藝術家，宣布加碼增設「麗寶集團企業獎」，由來自保加利亞Zdravko Zdravkov以Part of an Endless Frieze作品榮獲本屆麗寶集團企業獎。吳寶田也宣佈第五屆的主題為「無限」，將在2020年4月底開始徵件。

今年首獎得主戴士偉，其作品「時間／空間」透過一塊重達200公斤的大理石雕刻成披在線上的布，來呈現看不見且精準的線，如此精湛的手藝獲得評審的青睞。獲得彩雲獎的林志航，作品「壓扁ing17」以木頭雕刻出壓扁的易開罐來呼籲大眾環保，另外獲得優選的張達州其作品「像由心生」以花崗岩為主的材料來呈現，吸引人主動觸摸，而劉磊的作品「造夢記系列」使用鐵來表現出戲劇化的似埃及人物，同為優選得主Guillaume La Brie的作品「George Washington who wasn’t there」解構並重組Ikea的木製傢俱來探討觀看者及其所處環境之間的關係。

第四屆麗寶國際雕塑雙年獎主題為和諧Harmony，歷時8個月徵件，共計來自28國、200件國際作品參與，本屆由初選評審選出20位入圍複選，並由複選評審從中選出15位佳作與5位進入決選，五位決選作品至國家音樂廳現場實作展出，希望藉由藝術活動舉辦，不僅能表達藝術家的自我風格，也能以雕塑的語言，製造不同媒材、不同國籍、地區、種族，甚至不同世代之間的對話溝通，進而創造人類文明的和諧。

日本、中國、台灣三地的雕塑家、評論家、藝術家擔任評審群；其中包括：日本動力雕刻之父－伊藤隆道，日本雕塑權威－竹田光幸、波多野泉，台灣雕塑大師－李光裕、黎志文、韓旭東，中國重量級雕塑權威－隋建國、孫振華、焦興濤，台灣著名評論家－國立成功大學歷史系蕭瓊瑞教授等，麗寶國際雕塑雙年獎學術協辦方面除了台灣藝術大學雕塑學系，也另榮幸邀請日本沖繩縣立藝術大學、中國四川美術學院雕塑系的加入，更與英國文化協會、日本台灣交流協會合作透過產官學各層面的合作，提高台灣本土藝術在國際的能見。

(中時 )