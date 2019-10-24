總獎金75萬美元的世界羽聯超級750級法國羽球公開賽，今天進入第3天賽程，寶島男單一哥周天成迎戰香港好手伍家朗，小天首局後來居上收下，可惜第2局未能乘勝追擊，經過又一次三局大戰，小天25比23、17比21、16比21遭到淘汰。

這場男單比賽安排在轉播場地進行，不過畫面上方球場的靠近球網的區塊似乎容易打滑，前一場女單比賽第1局韓國選手安洗瑩就打滑幾次並輸掉首局，第2局換邊後進行到一半，中國大陸選手陳曉欣救球整個大滑，也導致腳跟受傷，雖然回到場上打了2分，最終還是無奈退賽，由安洗瑩15比21、16比7晉級8強。

周天成第1局一開始也在相同區域打滑，所幸沒有造成傷害，小天也不斷用球鞋摩擦該區域，希望降低打滑程度，只是開賽0比4落後就一直苦追，雖曾追平比數，卻無法順利超車，好不容易該局尾聲小天連搶4分，19比18首度超前，小天也喊出招牌怒吼，隨後也三度化解伍家朗局點，經過「丟士」後，小天才順利拿下這局。

第2局伍家朗也是有機會就加壓攻擊，不過周天成防守也相當出色，守下好幾次扣殺，但伍家朗該局尾聲連下4分稍微拉開差距並追回一局，把比賽逼進決勝第3局。

第3局周天成曾以11比8領先進入技術暫停，不過中後段其中一分對手發球取分，周天成認為有問題，但因為稍早2次挑戰機會用光了，無法申請鷹眼回放，他試圖跟發球線審溝通，被主審制止，之後面臨15比20、伍家朗有5個賽末點的劣勢，小天雖救回1個，最終仍無緣扭轉局勢，伍家朗在這場78分鐘的苦戰結束雙方對戰4連敗。

另一場地寶島女雙許雅晴/胡綾芳21比16、21比23、23比21力挫馬來西亞組合，收下8強門票，稍後世界球后戴資穎也要面對單打第二輪賽事。

(中時電子報)