季節／台北報導

中國時報記者藍孝威質疑民進黨政府面對陳同佳案態度前後不一，遭內政部長徐國勇回嗆。三立新聞竟然拿該記者口音作文章，刻意強調藍操著「北京腔」，搭配現場民進黨立委余天質疑該名記者是否為「混進來的」，儼然影射藍孝威來自大陸。語言只是溝通用的工具，如果要用語言或口音來判斷一個人的身分或者立場，恐怕會出現非常多的誤判。

首先必須說明藍孝威是土生土長的台灣人，三立影射其為大陸人，是新聞未查證或是別有居心？

國語說得標準，就據判為大陸人嗎？2012年大選支持蔡英文、2014年台北市長選舉支持柯文哲的姚立明，一開口，就是外省腔國語。反之，滿口台灣國語的李勝峰，卻是位大統派。

不僅用腔調判斷不準，以使用的語言來判斷同樣可能失靈。辜振甫的父親辜顯榮當年將日軍迎入台北城，日後還成為日本貴族院議員，可是卻堅持一輩子不肯學日語；18世紀初的英國國王喬治一世來自德國，連英語都不會說。

然而民進黨、親綠媒體，管他真假，先把對手抹紅就對了，因為經過多年的操作，他們已經嘗到甜頭，知道任何事情只要一牽扯到對岸，民進黨有再多不是，都能夠被其支持者以「大局」為重，百般包容護航。但是擅長以抹紅抹黑等手段打擊對手的政黨，絕非光明磊落，也絕非自由民主的信徒，如果不想看到類似的政治謊言持續出現，必須仰賴更多民眾的覺悟了。

(中時 )