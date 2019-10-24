同安同佳傻傻分不清？管碧玲護航講名連三錯。（影/中時電子報）

糗！護航還講錯名 管碧玲連喊3次「陳同安」（影/中天新聞）

港女命案凶嫌陳同佳來台投案一事，蔡政府變變變，前後說法反覆，民進黨立委24日到立院質詢的時候，卯起來護航。不過，管碧玲連嫌犯的名字都搞不清楚，一臉氣噗噗地模樣連珠炮地連喊錯「陳同佳」的名字，喊錯成「陳同安」。

「陳同佳案」蔡政府，從上到下，針對要不要讓他來投案，前後說法反覆。民進黨立委，24日到立院質詢的時候，各各卯起來護航。先是李俊俋把質詢台變講台，當場「說文解字」，分析網簽、臨櫃、註記的不同，做球給徐國勇，稱絕無限制入境。

更妙的是管碧玲！她也接力護航，但尷尬的是連最基本的人名都會講錯，陳同佳被管碧玲自動改名，只見她激動地說：「逃犯條例就是為了陳同安這個案，都是在逃犯條例架構下，處理陳同安。包括結束的時候告訴你，陳同安走了，我們就不需要逃犯條例，所以我撤掉了。」管碧玲連喊三次「陳同安」，被國民黨立委聽不下去，當場糾正，場面尷尬。

新聞影片一出，許多網友看了酸說，「管碧玲：重要的事情要講三次！陳同安x3」、「丟臉！管媽為嗆而嗆」、「又是一個"睜眼說瞎話"」、「陳同安是哪位？有沒有做功課！」、「 管媽用心良苦啊，知道場面激烈就出來搞笑一下娛樂大家」。

(中時電子報)