電音女團《妮可醬》由Molly、Kim、小斯、Ching組成，日前推出新歌〈有鬼〉找來師兄黃鴻升（小鬼）獻聲，更下海幫導MV，讓《妮可醬》換上高中制服扮萌妹，大玩校園鬼抓人劇情，4人加上黃鴻升跑個不停，笑虧像在拍「5P校園動作片」，上演濕背秀大大提升吸睛度。

女團「妮可醬」新歌〈有鬼〉找師兄黃鴻升（小鬼）合唱。（ROKON滾石電音提供）

Molly說道曾因發育太好，被同學戲稱「喜馬拉雅山」，因校花等級亮眼外型，引來隔壁校男生爭風吃醋，甚至拿西瓜刀到校門口示威，差點引起鬥毆事件，讓Molly聲名大噪被封｢西瓜妹」，此外有同班女生亂傳她跟校長有一腿、被包養，連班導師責怪她穿太漂亮，Molly苦笑說：｢想起來很荒謬，高中生活三年很不開心，常有想要轉學的念頭，當時靠玩音樂抒發苦悶的心情，度過這段灰色歲月」。

《妮可醬》加盟滾石電音2年半，將在10月31日推出首張創作專輯《NKJ_1》，詞曲皆由4位團員創作，題材包括網路社會虛實、愛的平等。主打歌〈有鬼〉描述現代人仰賴社交軟體中，藏在鍵盤背後的「讚」、「愛心」是華而不實及空心，也是4人看完影集《黑鏡》後有感而寫，表示：｢黑色幽默及嘲諷、批判的風格很對我們的味！」

女團「妮可醬」找師兄黃鴻升（小鬼）合唱新歌〈有鬼〉。（ROKON滾石電音提供）

(中時 )