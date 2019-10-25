北市一名男子C，其空姐妻明明一個月有10天休假，卻常藉口加班鮮少在家。某日兩人孩子使用空姐IPAD，跳出暱稱「我的大仁哥」的對話，這名「大仁哥」還自稱是「小狼狗」，C男逼問下才知，空姐妻說加班，其實是跑去「大仁哥」家。C男悲憤將「大仁哥」告上法院求償100萬元，台北地院判賠10萬元。

根據判決書，C男與空姐妻育有2名未成年子女，原本家庭美滿，但去年初起，空姐妻卻變了，明明每月有10天休假，卻屢屢以加班為由很少在家，與C男與2名子女關係日漸疏離。

直到5月某日，孩子使用空姐妻的IPAD，跳出一個暱稱「我的大仁哥」的對話，空姐妻以「大仁哥」、「寶貝」稱呼對方，對方則自稱是「小狼狗」，對話包括「我的大仁哥：我是小狼狗欸、只能聽話、不然人不疼」、「空姐：幹嘛這樣說、那你有也是我最喜歡的那隻、哈哈哈」、「我的大仁哥：有不管精神虐待還是肉體虐待妳都做的很好」。

兩人也談論到空姐老公：「我的大仁哥：喔喔喔喔、陪妳老公去啊」、「空姐：很久沒跟在他旁邊啊、等一下他起疑心」、「我的大仁哥：哈哈哈哈、我是他我早就懷疑到爆炸」、「空姐：哈哈哈、他好像沒你聰明、你明天忙嗎？」。

空姐辯稱與「大仁哥」認識15年以上，因為交情非常好，所以講話就沒有分寸、愛開玩笑，否認與他發生外遇或同居。

台北地院法官認為，從兩人對話紀錄可知，空姐確有至被告家中同居之事實，兩人間的訊息內容，顯已逾越通常社交禮節範疇，侵害C男配偶權；綜合雙方身份、地位、經濟狀況及其他各種情形，判大仁哥需賠人夫10萬元。

(中時電子報)