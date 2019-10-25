對娛樂圈興起男性藝人走陰柔女性化路線，陸官方對此看法未定調。先前官媒人民日報海外版曾專文指出，應以多元開放包容心態看待此現象，但也曾傳聞央視對藝人祭出「限娘令」。如今，大陸官方智庫旗「中國社會科學院」旗下的學術單位20日在其微博上撰文指出，東亞地區娛樂圈普遍「娘」化，其實是美國中情局CIA策畫已久的陰謀，但此文一出，立即引起陸網民吐槽。

陸官方智庫旗「中國社會科學院」旗下的學術單位20日在其微博上撰文指出，東亞地區娛樂圈普遍「娘」化，其實是美國中情局CIA策畫已久的陰謀，引起網民吐槽。（圖取自微博「思想火炬」）

大陸智庫社會科學院內的「國家文化安全與意識形態建設研究中心」20日在其官方微博「思想火炬」上貼文〈為了讓你喜歡娘炮，你知道美國中情局多努力嗎？〉現今陸娛樂圈已淪落成為小鮮肉的天下，而鄰國日韓亦如此，反觀歐美娛樂圈都是硬漢風格，可見這一現象僅存在東亞地區，而問題根源來正自美國CIA在二戰後的計畫。

該文稱，整個中日韓娛樂圈男明星女性化的問題，源自於80年代日本成立的傑尼斯事務所，而該公司創辦人喜多川在美國幫助下，成了始作俑者。該文指出，為了改變二戰後日本雄性氣息，喜多川就是美國佈局中的重要一環。

該文指出，喜多川挖掘許多年輕男孩，加上美軍掌控下的日本戰犯控制的各大日本媒體大力造勢支持，讓他們迅速走紅，成為了娛樂圈的新生力量，藉此趨勢削弱日本社會的陽剛氣質，並在潛移默化下親近美國文化；而此一風氣更吹向了陸韓演藝圈，讓在美國螢幕上還是美國隊長、鋼鐵俠、蜘蛛俠大行其道時，中日韓的螢幕卻被小鮮肉所佔領，如今美國人可能也沒想到他們對日本文化會改造如此成功。

該文最後強調，一個民族不能喪失血性，一旦「娘炮」成為社會主流，就會吞噬掉民族血性，在屈辱中苟延殘喘；如果一個國家和民族，男孩子多往陰柔方向發展，那麼會帶來整個民族精神不振。

不過該文一出，連陸網友都看不下去，吐槽連連，如「NBA才是吧，把中國男人都滲透成了軟腳蝦」、「阿湯哥紅的時候還是奶油小生」、「魏晉南北朝時期好男風的風氣也是美國中情局的陰謀」、「梅蘭芳一定是美帝臥底了」、「周恩來總理在求學期間因面容清秀在大學社團扮演女性角」。

(中時電子報)