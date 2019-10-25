去年11月跟杜蘭特在場上爆發激烈爭吵，更被勇士禁賽1場的卓雷蒙格林，相隔快1年之後，格林總算公開認錯，卻似乎太遲了，「我必須接受我做錯了的事實，一旦我能夠擺脫頑固的想法，接受我做錯的事實，我才有辦法繼續前進。」

畢竟這次激烈的爭吵，被認為是杜蘭特今夏選擇離開勇士跳槽籃網的主因之一，可是格林直到近日接受《ESPN》訪問時，才坦承當時自己真的氣昏了頭，因為他當時認為所有人都站在杜蘭特那邊，尤其是他最信任的勇士總管邁爾斯。

「如今我很清楚自己做錯了，也失去杜蘭特對我的信任，我還能重新獲取他的信任嗎？並非因為我們一起贏了總冠軍，而是我確實愛這個傢伙，他就像我的兄弟一樣，」格林說，「所以我不知道和他下一步關係會怎樣，這深深困擾著我。」

「我在被禁賽前，邁爾斯與科爾(勇士總教練)都要我去跟杜蘭特道歉，我告訴他們我不會道歉，因為你們叫我這樣做，我永遠不會跟他道歉，除非內心真正意識到我錯了，」格林說，「但我能從杜蘭特臉上看到從未有過的表情，他受傷了。」

就因格林這種如同小孩子鬥氣一樣的處理方式，才會造成杜蘭特和勇士之間無法修補的鴻溝，如今就算選擇公開認錯，但杜蘭特都已跳槽籃網，無論格林再說什麼或做什麼都沒法改變現實，只能說格林才是造就勇士王朝瓦解的真正罪人。

(中時電子報)