TNT’s Charles Barkley unloads on Rockets GM Daryl Morey for “hiding out” after posting pro-Hong Kong tweet pic.twitter.com/dkDE6lP93I — Ben Golliver (@BenGolliver) October 23, 2019

儘管NBA新球季已經開打，火箭總管莫瑞發推支持香港風波卻沒因此宣告平息，《TNT》知名球評巴克利再次跳出來痛批莫瑞為何無須承擔任何後果，甚至發完那則爭議推文後，整個人就躲了起來，然後卻是其他人出面替他道歉！

「這次風波我搞不懂的地方在於，為何要求詹姆斯、席爾佛(聯盟總裁)面對大陸？莫瑞發了一則推文，然後再也沒有任何跟他相關消息，」巴克利表示，「席爾佛必須面對問題，詹姆斯發聲也要面對質疑，結果莫瑞發完推文就躲起來了。」

巴克利強調，為什麼現在這麼多人因為詹姆斯和席爾佛保護他們賺的錢，而來責怪他們？詹姆斯靠著代言賺到上億美元，為什麼他要為了一個傻子發的推文承擔損失？聯盟每年在大陸賺了幾十億美元，為什麼要為莫瑞推文犧牲掉這一切？

「我們國家的每間公司都跟大陸做生意，現在每個人都在抨擊詹姆斯，說他不該說出莫瑞是被誤導，這很不公平，」巴克利說，「當你替一間公司工作，你說的話就代表整間公司，尤其當『公司』代表『國家』，我們不會試圖改變大陸。」

(中時電子報)