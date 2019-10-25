韓國男子天團BIGBANG 3名成員G-Dragon(GD)、大成與大聲目前都在服役中，並即將在一個月內相繼退伍，但最令經紀公司和粉絲心痛的是，這些成員又遇上了「最慘狀況」，因為目前韓國爆發大規模豬瘟疫情，而他們3人目前服役的部隊，竟全都身陷在非洲豬瘟疫區當中！

過去韓國男藝人退伍時，都會吸引大批粉絲前往部隊門口迎接，往往造成部隊與當地民眾騷動，但是非洲豬瘟非常容易透過人類傳染，萬一有粉絲前往迎接退伍，恐擴大傳染效應。

韓國《中央日報》報導指出，BIGBANG所屬 YG娛樂，昨（24日）緊急在BIGBANG官網呼籲，希望粉絲不要在BIGBANG成員退伍時前往軍營迎接。YG娛樂PO文強調，BIGBANG成員們即將在本月底和下個月陸續退伍，但他們三人服役的部隊駐守地區，都被列為非洲豬瘟疫區，目前韓國農業單位與衛生單位，正密切的在這些地區進行防疫與撲殺豬隻，防堵疫情擴散。

因此YG娛樂強烈呼籲，為了粉絲們的安全，千萬不要在三位團員退伍時，動員前往營區迎接，否則後果不設想。

(中時電子報)