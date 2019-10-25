新北市議會24日進行市政總質詢，過程中民進黨市議員賴秋媚質詢衛生局長陳潤秋時，表示韓國瑜想要征服宇宙，需不需要看醫生，不僅全場笑出聲，就連坐在台下的市長侯友宜也低頭忍笑，卻憋不住笑出聲，韓粉看到崩潰氣炸。

賴秋媚議會質詢時，調侃韓國瑜靠一句「讓高雄發大財」當上高雄市長，卻又以無法實現夢想為由而參選總統，更諷刺韓國瑜還有個「征服宇宙」的夢想，語畢賴秋媚要求陳潤秋上台備詢，接著問「這個人需不需要看醫生？症狀會不會變嚴重？」，此時一直在座位上低頭憋笑的侯友宜聽到，終於忍不住爆出笑聲；陳潤秋則一本正經回答「要先了解一下，跟他談一下，看是暫時性還是怎樣，先了解他說話背景」，但自己也忍不住失笑，也讓議會全場爆出笑聲。

不少韓粉怒罵：「這在幹嘛？市政質詢跑去消遣別的縣市長」、「這什麼87質詢，民進黨怎麼專用這種人」、「這太離譜了吧，議員要不要先看醫生」、「侯友宜還可以笑這麼開心」、「侯友宜太扯了」、「下架賴秋媚」，也有人為侯友宜緩頰「他應該是笑提問者吧」。

(中時電子報)