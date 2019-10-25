有韓國「男神收割機」與「韓版周迅」之稱的韓國知名演員徐孝琳又傳出熱戀消息，據傳她這次的對象正是知名老牌演員金守美的兒子。對此，徐孝琳經紀公司昨(24日)也證實了這消息，據悉，徐孝琳與男友相差9歲，兩人雖已認識多年，但直到最近才開始正式交往。

徐孝琳與金守美兒子傳出熱戀，外傳兩人即將在明年1月結婚，此事更在韓國演藝圈瘋傳，但目前尚未得到小倆口親自證實。

曾演出《成均館誹聞》、《主君的太陽》、《金祕書為何那樣》等多部經典好戲的，雖演出的角色大多為配角，但高挑的身材與迷人的大眼，總是讓她受到觀眾矚目。

徐孝琳與愛犬合影。(取自徐孝琳IG)

徐孝琳演技讓人印象深刻，但是對所有的韓國觀眾來說，最感興趣的還是她與諸多韓國男星豐富的情史，也讓她有了「男神收割機」這個封號。細數徐孝琳的情史，與她傳過緋聞的男星包括玄彬、趙仁成、李棟旭及宋仲基。但是引起韓國觀眾最關心討論最熱烈的就是與宋仲基的緋聞。

韓國媒體多次報導，宋仲基在入伍當兵時曾慘遭徐孝琳兵變，而退伍後拍攝《太陽的後裔》，才與宋慧喬擦出愛的火花並結婚。而宋慧喬與徐孝琳也有不少共通點，兩人不但曾經一起演出韓劇《那年冬天風在吹》，而且兩人養的愛犬也都是比熊犬。

(中時電子報)