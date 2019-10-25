徐國勇稱不可能沒事去網路查資料 網友讚：誰會先查姑婆芋再吃 00:112019/10/25 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部長徐國勇24日就陳同佳案赴立法院報告並備詢，國民黨立委許毓仁（見圖）指徐與大陸政協委員密會，徐國勇聽聞後也不干示弱，怒批立委「不要給我扣帽子」，雙方唇槍舌戰。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委許毓仁24日於立法院內政委員會質詢表示，內政部長徐國勇聲稱不知牧師管浩鳴具北京政協身分。但許毓仁說，管浩鳴是北京政協這件事，連維基百科都查的到，許毓仁怒轟徐國勇是「騙肖耶！」 徐國勇表示，當時管浩鳴是以宗教界人士身分拜訪，並未提到北京政協身分。徐國勇說，他不可能沒事去網路查這些資料。 對此，PTT網友大讚，「姑婆芋也查的到，誰會先查再吃」、「民進黨做任何事情都是台灣價值，懂？」「各位講話客氣一點！」 文章來源：PTT (中時電子報) #徐國勇 #北京政協 #管浩鳴 #許毓仁 #陳同佳 #姑婆芋 也許您會感興趣 推薦閱讀 會北京政協談陳同佳投案 國策顧問說話了 11:112019/10/22 政治 藍委與蘇揆互嗆「閉嘴」、「你叫什麼叫」 11:482019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 牧師管浩鳴：陳同佳今日不會赴台 盼得到公平審訊 12:372019/10/23 兩岸 黃暐瀚揭陳同佳案真相 打臉蔡「談判專家」！ 14:572019/10/23 政治 陳同佳案 扁批蔡：那麼多政治考量理由幹嘛 18:592019/10/23 政治 阿扁開炮 那麼多政治考量幹嘛 04:102019/10/24 兩岸要聞 徐國勇不知管浩鳴是政協 藍委：維基百科都查的到 13:082019/10/24 政治 時機不對？她建議陳同佳在台選舉後再投案 15:502019/10/24 國際 政治熱門新聞 火爆槓徐國勇 中時記者藍孝威一句話再嗆1450 - 政治 又要選了？宋楚瑜：我準備了40年！ - 政治 陳同佳案徐國勇是否睜眼說瞎話？ 投票結果超驚人 - 政治 追查蔡論文門 彭文正闖LSE：保全竟驚爆... - 政治 彭文正闖倫敦大學找蔡論文 猛然發現... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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