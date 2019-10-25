國民黨立委許毓仁24日於立法院內政委員會質詢表示，內政部長徐國勇聲稱不知牧師管浩鳴具北京政協身分。但許毓仁說，管浩鳴是北京政協這件事，連維基百科都查的到，許毓仁怒轟徐國勇是「騙肖耶！」

徐國勇表示，當時管浩鳴是以宗教界人士身分拜訪，並未提到北京政協身分。徐國勇說，他不可能沒事去網路查這些資料。

對此，PTT網友大讚，「姑婆芋也查的到，誰會先查再吃」、「民進黨做任何事情都是台灣價值，懂？」「各位講話客氣一點！」

(中時電子報)