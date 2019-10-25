說到做到！報答韓市長「拍影片」她舉牌感謝。（影/中天新聞）

韓粉李小姐的爸爸，今年6月肺炎住進加護病房，市長還特地錄影片打氣，相約病情好轉，要到雲林泡茶品茶。最後老爸爸沒能挺過，但韓國瑜信守承諾，送了兩罐茶葉到靈堂，所以韓國瑜這次的傾聽之旅雲林站，簇擁人龍中就見有李小姐的身影，她高舉牌表達感謝，韓國瑜看到了也特別走近致意。

國民黨總統參選人韓國瑜雲林傾聽之旅，周四上午前往雲林土庫順天宮參拜，現場人群中有一名婦人高舉自製看板十分顯眼，上面寫著「代天上的爸爸謝謝韓市長」，她看到韓國瑜也高分被大喊：「韓市長謝謝你」，而這其實背後有個故事。

這名婦人哽咽地回憶，「韓市長真的拍了影片，來幫我爸爸集氣加油！」原來是當時她父親病重躺在病床上，韓市長還特地拍影片替他們加油打氣，婦人感嘆說雖然爸爸最後不敵病魔身故，但韓市長仍未忘記他的承諾，送茶葉到靈堂前弔唁。

韓國瑜與婦人、老先生之間的感人故事曝光後，許多網友都被感動了，紛紛喊說，「好感動，阿伯走了，韓市長還送上茶葉給他沒有忘記要一起泡茶」、「」、「感動人心的庶民總統」、「眼淚都掉下來了，重情重義的韓國瑜！」、「我的媽呀，我快哭死了」、「眼眶紅了…韓總就是揪感心」。

(中時電子報)