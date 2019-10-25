通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

余天、李亞萍的二女兒余苑綺，日前才剛生完第2胎，沒想到竟被診斷出直腸癌復發，癌細胞已從淋巴擴散到肺部和肝臟，讓親友相當不捨。看著余苑綺剛當2寶媽就又受病痛折磨，通靈大師江嘉葉就祈求觀音菩薩指示，為她抽觀音佛祖籤。

江嘉葉表示，抽籤結果得到第41籤「董卓郿塢藏金」，該籤詩為董卓的故事，雖然當時董卓享有榮華富貴，擁有帝王般的待遇，但卻自得意滿，認呂布為義子，做了錯誤的決定，後又遭到王允與貂蟬合謀的美人計，最終被呂布所殺害。此籤暗指余苑綺沒有接受應有的醫療程序，因為做了錯誤決定，才為病痛埋下因果。

觀音佛祖籤第41籤「董卓郿塢藏金」籤詩。（江嘉葉提供）

而該籤的配掛為山澤損，上艮、下兌，有損下益上的涵義，代表著錯誤的決定，最終會導致傷害，也是指示余苑綺該治療的時候不要逃避，記取這次病況復發的教訓，趕緊接受應有的治療才是，並提醒她不接受治療或許能暫時的避免痛苦，但是最終還是會受到病痛的干擾。

另外，依據六爻能量來看，余苑綺本身的能量很強，但是有雙官鬼襲擊，病況不只一種，有蔓延的跡象，其中一官鬼已於上個月(酉月)發動，另一官鬼將於明年春天開始現出，另福神雖有能量、能抵抗官鬼，但不現於六爻之中，應多植福，累積福報。

目前余苑綺的元神旬空，將於4天後沖空，可開始帶給余苑綺支持的能量，且依掛象來看，余苑綺的元神為余天及李亞萍，建議余苑綺多聽父母的建議，並接受父母的幫助，加上自身強大的能量，並依籤詩記取教訓，趕緊接受治療，病況才能往好的方面發展。

最後江嘉葉說，若余苑綺能聽從醫師的安排好好治療，過一段時間再抽籤看菩薩指示，也請余天全家每天都要誠心祈求禱告，求神賜福，而神會查出平時種的福報多寡，福報存摺有多少福德，是否夠這次幫助余苑綺消除業力。

(中時電子報)