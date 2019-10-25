日前林宥嘉〈兜圈〉引來翻唱潮，在IG熱門標籤中出現「兜圈真的很難唱嗎」，近日他推出新單曲〈少女〉，又先一波洗版熱唱，他上POP Radio《Fun Music》與節目主持人Emily大聊新單曲的創作過程，林宥嘉自認愛想東想西，比老婆KIKI更像少女，「她是真的少女，但我可能是心理的」。他讚KIKI很有點子且還「滿有邏輯的」，而自己則比較感性，也不知道做出哪些事情是別人眼中「少女心」的樣貌。

林宥嘉拆解〈少女〉創作過程，「這首歌的reference超過100個片段」結集了70到90年代，「很多東西可能只是個聲響或beat」，雖以80年代的器材創作，不希望被當作對80年代的復刻或致敬。此曲邀來黃偉文填詞，林宥嘉說2人從聊天中聊出歌名，創作過程更是編曲與歌詞同步進行，聽〈少女〉不一定要看畫面，「就是聽那個音樂去感受那個感覺」，他還搞笑說「還是可以播MV，如果覺得太閃就閉上眼睛」。

即將推出新專輯，〈少女〉是第一首曝光作品，被問及進度到哪裡，林宥嘉笑說「不好說」，只透露專輯當中的歌曲將以共同概念貫穿，他更妙喻「先曝光就像藝人談戀愛一樣會見光死」，當大家都不知道時，可以享受很親密的時候，曝光後因為要對抗與面對的事情變多了，所以可能很快就放棄。完整內容將於10月25日晚間10時《Fun Music》播出。

(中時 )